وزير الطاقة القبرصي: اتفاقيات نقل الغاز إلى مصر تاريخية بالنسبة لنا

أعرب وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، يوم الاثنين عن أمله في بدء نقل الغاز القبرصي إلى مصر في النصف الأول من 2027.

وأوضح باباناستاسيو، أن اتفاقيات نقل الغاز القبرصي إلى مصر تاريخية بالنسبة لنا، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن بي سي" العربية.

وقال الوزير القبرصي إن احتياطيات حقل أفروديت نحو 4 تريليون قدم مكعبة وحقل كورونو أقل من 4 تريليون قدم مكعبة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة، وهو ما يؤكد على العلاقة التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وجاء التوقيع ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

والجمعة الماضية كشف وزير الطاقة القبرصي، أن مصر وقبرص ستوقعان اتفاقاً يوم الاثنين مع تحالف "إيني" و"توتال" لتصدير الغاز الطبيعي من حقل "كرونوس" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر لإعادة تصديره كغاز طبيعي مسال، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

وأعلنت قبرص وتحالف تقوده شركة شيفرون اليوم إنهما اتفقتا على خطة تطوير محدثة لحقل غاز بحري قبالة قبرص.