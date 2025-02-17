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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة القبرصي: اتفاقيات نقل الغاز إلى مصر تاريخية بالنسبة لنا

وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو
وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو
ناصر السيد

أعرب وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، يوم الاثنين عن أمله في بدء نقل الغاز القبرصي إلى مصر في النصف الأول من 2027.

وأوضح باباناستاسيو، أن اتفاقيات نقل الغاز القبرصي إلى مصر تاريخية بالنسبة لنا، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن بي سي" العربية.

وقال الوزير القبرصي إن احتياطيات حقل أفروديت نحو 4 تريليون قدم مكعبة وحقل كورونو أقل من 4 تريليون قدم مكعبة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة، وهو ما يؤكد على العلاقة التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وجاء التوقيع ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

والجمعة الماضية كشف وزير الطاقة القبرصي، أن مصر وقبرص ستوقعان اتفاقاً يوم الاثنين مع تحالف "إيني" و"توتال" لتصدير الغاز الطبيعي من حقل "كرونوس" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر لإعادة تصديره كغاز طبيعي مسال، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

وأعلنت قبرص وتحالف تقوده شركة شيفرون اليوم إنهما اتفقتا على خطة تطوير محدثة لحقل غاز بحري قبالة قبرص. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو الغاز القبرصي اتفاقيات نقل الغاز نقل الغاز إلى مصر حقل أفروديت حقل كورونو

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