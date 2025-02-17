قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي سفــ.ـاح الاسكندرية: ضبط 20 بطاقة بحوزة المتهم .. وضحايا آخرين محتملين
أضرار تسخين الأكل في أطباق بلاستيك داخل الميكروويف
أحمد حسن يكشف عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والزمالك
رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: معرض "أهلا رمضان" يقدم تخفيضات تصل إلى 30%
وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لقطع أراضي "مسكن"
وزير الطاقة السعودي: تعاون مصري - سعودي لتعزيز كفاءة الطاقة
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
ظاهرة جوية وحيدة مؤثرة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا
المدير الفني يعلن تشكيل مودرن سبورت في مواجهة بيراميدز بالدوري
أستاذ هندسة البترول: مؤتمر "إيجبس 2025" يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
اغتاله الاحتلال بلبنان.. من هو القيادي بحماس محمد شاهين؟
بتخفيضات 30% .. افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في احتفالية "إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام"

رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي
رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي
أ ش أ

شارك رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، في احتفالية إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وتقود جامعة جنوب الوادي التحالف في جنوب مصر، بمشاركة جامعات سوهاج، والأقصر، وأسوان، والغردقة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن الشروع في تنفيذ المبادرة عبر التحالفات الإقليمية السبعة التي أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية (استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر). 

وأكد عكاوي أن المبادرة تستهدف تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الأقاليم، مع التركيز على دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة. 


كما تهدف إلى صياغة خطط تنموية نابعة من احتياجات الأقاليم، استنادًا إلى دراسات علمية دقيقة، بحيث يمكن للحكومة تبنيها ودمجها في خطط التنمية المستدامة.

جامعة جنوب الوادي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. مدبولي يعلن رسميًا موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني

موعد زيادة المرتبات والمعاشات رسميا بعد تصريحات رئيس الوزراء

موعد صرف معاشات مارس 2025

موعد صرف معاش مارس 2025

مصطفى مدبولي

تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو

كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد

أول تعليق من كارمن سليمان بعد أن رزقت بتوأم.. تفاصيل

الاهلي والزمالك

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري

العقار

ضحايا أسفل الأنقاض.. انفجار عقار في كرداسة وانتشال متوفين ومصابين| صور

لمن فاته صيام نصف شعبان

لمن فاته نصف شعبان وينوي صيام اليوم.. لا تصمه إلا بـ3 حالات

ترشيحاتنا

طارق فهمي

طارق فهمي: التعاون المصري السعودي يعكس تطابقًا في الأفكار والمواقف بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي

أونروا

مفوض "أونروا" يشكر مصر على دعمها للوكالة.. ويؤكد أهمية استمراره

وزير الطاقة السعودي

وزير الطاقة السعودي: مشروع الربط الكهربائي مع مصر يعد الأكبر من نوعه في المنطقة

بالصور

على عين البوتاجاز .. طريقة عمل كيكة الطاسة

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

دنيا عبدالعزيز بإطلالة ساحرة مع أول صورة لابنتها جودي

دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بالحجاب والعباءة السوداء

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بالحجاب والعباءة السوداء
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بالحجاب والعباءة السوداء
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بالحجاب والعباءة السوداء

الوضع الصحي للبابا فرنسيس .. تفاصيل الحالة والتطورات الطبية

الوضع الصحي المعقد للبابا فرنسيس: تفاصيل الحالة والتطورات الطبية
الوضع الصحي المعقد للبابا فرنسيس: تفاصيل الحالة والتطورات الطبية
الوضع الصحي المعقد للبابا فرنسيس: تفاصيل الحالة والتطورات الطبية

فيديو

زكي رستم

والدته جالها شلل بسببه … حكايات عن باشا السينما المصرية زكي بيه رستم

محمود الخطيب

خلل في الاتزان والسمع.. تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

محمد رمضان

ليه مدفع رمضان.. محمد رمضان يكشف عن سبب تسميه برنامجه بهذا الاسم

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد