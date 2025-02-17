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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
محمد صبيح

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأثنين 17-2-2025 ونقدم مقارنة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم

شراء: 163.800 جنيه

بيع: 164.330 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية هو 163.800 جنيه للشراء و164.330 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى اليوم

شراء: 163.799 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربى الدولى هو 163.799 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصرى اليوم

شراء: 163.742 جنيه

بيع: 164.298 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى هو 163.742 جنيه للشراء و164.298 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

شراء: 163.230 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر هو 163.230 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

شراء: 163.038 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري هو 163.038 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في كريدى أجريكول اليوم

شراء: 163.020 جنيه

بيع: 164.360 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في كريدى أجريكول هو 163.020 جنيه للشراء و164.360 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في QNB الأهلي اليوم

شراء: 161.807 جنيه

بيع: 162.301 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في QNB الأهلي هو 161.807 جنيه للشراء و162.301 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

شراء: 161.792 جنيه

بيع: 164.363 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) هو 161.792 جنيه للشراء و164.363 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم

شراء: 160.667 جنيه

بيع: 164.493 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبى الإسلامي هو 160.667 جنيه للشراء و164.493 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) اليوم

شراء: 159.731 جنيه

بيع: 163.617 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) هو 159.731 جنيه للشراء و163.617 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم

شراء: 159.131 جنيه

بيع: 164.675 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان هو 159.131 جنيه للشراء و164.675 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم

شراء: 157.716 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية هو 157.716 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى اليوم

شراء: 156.736 جنيه

بيع: 164.417 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصرى الخليجى هو 156.736 جنيه للشراء و164.417 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم

شراء: 155.558 جنيه

بيع: 166.219 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية هو 155.558 جنيه للشراء و166.219 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

شراء: 154.745 جنيه

بيع: 164.743 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK هو 154.745 جنيه للشراء و164.743 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم

شراء: 153.182 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد هو 153.182 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

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