آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

نستعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأثنين 17-2-2025 ونقدم مقارنة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم

شراء: 163.800 جنيه

بيع: 164.330 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية هو 163.800 جنيه للشراء و164.330 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى اليوم

شراء: 163.799 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربى الدولى هو 163.799 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصرى اليوم

شراء: 163.742 جنيه

بيع: 164.298 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى هو 163.742 جنيه للشراء و164.298 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

شراء: 163.230 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر هو 163.230 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

شراء: 163.038 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري هو 163.038 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في كريدى أجريكول اليوم

شراء: 163.020 جنيه

بيع: 164.360 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في كريدى أجريكول هو 163.020 جنيه للشراء و164.360 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في QNB الأهلي اليوم

شراء: 161.807 جنيه

بيع: 162.301 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في QNB الأهلي هو 161.807 جنيه للشراء و162.301 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

شراء: 161.792 جنيه

بيع: 164.363 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) هو 161.792 جنيه للشراء و164.363 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم

شراء: 160.667 جنيه

بيع: 164.493 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبى الإسلامي هو 160.667 جنيه للشراء و164.493 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) اليوم

شراء: 159.731 جنيه

بيع: 163.617 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) هو 159.731 جنيه للشراء و163.617 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم

شراء: 159.131 جنيه

بيع: 164.675 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان هو 159.131 جنيه للشراء و164.675 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم

شراء: 157.716 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية هو 157.716 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى اليوم

شراء: 156.736 جنيه

بيع: 164.417 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصرى الخليجى هو 156.736 جنيه للشراء و164.417 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم

شراء: 155.558 جنيه

بيع: 166.219 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية هو 155.558 جنيه للشراء و166.219 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

شراء: 154.745 جنيه

بيع: 164.743 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK هو 154.745 جنيه للشراء و164.743 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم

شراء: 153.182 جنيه

بيع: 164.331 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد هو 153.182 جنيه للشراء و164.331 جنيه للبيع.