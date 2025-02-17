رئيس خطة النواب: ما يحدث دوليا وإقليميا لا ينعكس على برنامج مصر مع صندوق النقد

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما يحدث في الجانب السياسي دوليا وإقليميا لا ينعكس بشكل مباشر على برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي .

وقال فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ، :" برنامج مصر بدأ في في ديسمبر 2022 وينتهي في أكتوبر 2026 ".

وتابع فخري الفقي :" المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد تمت مع خبراء الصندوق من شهرين ".



وأكمل فخري الفقي :" خلال أيام قليلة سوف تدرج المراجعة على أجندة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبا ".

ولفت فخري الفقي :" مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الصندوق ملتزم بدعم مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر لمدة عامين مقبلين وترحب بما اتخذته مصر من إجراءات في الإصلاح الاقتصادي ".

