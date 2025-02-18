فوكسكون تخطط لشراء أسهم نيسان بعد فشل مفاوضات هوندا

أعلنت فوكسكون التايوانية، المصنعة الكبرى لهواتف آيفون، عن نيتها الاستحواذ على حصة كبيرة من أسهم نيسان، قد تصل إلى 36.6%، وهو نفس حجم الحصة الحالية التي تمتلكها شركة رينو في نيسان، وتبلغ قيمة الصفقة المتوقعة أكثر من 3 مليارات دولار، مما يجعلها استثمارًا استراتيجيًا ضخمًا في عملاق صناعة السيارات الياباني.

نيسان وفوكسكون

التحركات الأولية مفاوضات مع رينو

بدأ الحديث عن هذه الخطوة عندما دخلت فوكسكون في مفاوضات رسمية مع رينو لشراء حصتها في نيسان خلال الأسابيع الأخيرة، وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة نيسان عن خططها الاندماج مع هوندا، بهدف تشكيل ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم، مع قيمة سوقية تقدر بحوالي 60 مليار دولار، لكن مع انهيار المفاوضات بين نيسان وهوندا، تغير المشهد بشكل دراماتيكي.

فوكسكون تعلن عن نواياها بوضوح

بعد فشل المفاوضات بين نيسان وهوندا، اتخذت فوكسكون خطوة هامة بإعلان نواياها بشكل رسمي بخصوص التعاون مع نيسان، حيث أكد يانغ ليو، رئيس الشركة، أن فوكسكون لا تسعى للاستحواذ الكامل على نيسان كما كان الحال مع هوندا، بل إن الهدف الرئيس هو الاستثمار في حصة كبيرة تساهم في تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين.

فوكسكون تتطلع إلى صناعة السيارات الكهربائية

تعد فوكسكون واحدة من أبرز الشركات في صناعة الإلكترونيات، لا سيما من خلال كونها المزود الرئيسي لشركة آبل لإنتاج هواتف آيفون، ومع ذلك تتطلع فوكسكون إلى توسيع نطاق عملها ودخول مجال السيارات الكهربائية، إذ تطمح لتكون مورداً مستقلاً للعديد من التقنيات الحديثة، مع اهتمام واضح بإطلاق موديلات كهربائية جديدة.

فوكسكون ونيسان "شراكة استراتيجية محتملة"

ترى فوكسكون أن نيسان تعد الشريك المثالي لتحقيق أهدافها المستقبلية في صناعة السيارات الكهربائية، بفضل الخبرة العميقة التي تتمتع بها نيسان في مجال التصميم والإنتاج.

إضافة إلى ذلك، تتمتع نيسان بشبكة إنتاج واسعة تمتد عبر العديد من الأسواق العالمية، مما يجعلها حليفاً قوياً لفوكسكون في إطار خططها المستقبلية.

من جهة أخرى، تدرك نيسان أهمية الدعم المالي العاجل الذي قد توفره فوكسكون، وهذا الدعم قد يمكن نيسان من إعادة ترتيب عملياتها، والتركيز بشكل أكبر على الموديلات والأسواق التي تحقق لها أعلى العوائد، ما يساهم في استعادة زخم مبيعاتها وزيادة حصتها السوقية في صناعة السيارات الكهربائية، وهي السوق التي تشهد نموًا كبيرًا على مستوى العالم.