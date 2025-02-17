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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من رفع كفاءة منظومة الإنارة في 5 قرى ببيلا

رفع كفاءة الإنارة
رفع كفاءة الإنارة
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن الانتهاء من رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في 5 قرى بمركز بيلا، بإشراف  آمال بركات، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى الانتهاء من الحملات في 5 قري وهم «الجرايدة - حاذق - كفر العجمي - الحوة - أبو بدوي - وتوابعهم»، واستهدفت إصلاح كشافات الإنارة وصيانة الأعمدة وإصلاح الأعطال وتغيير العوازل المتهالكة ومراجعة الوصلات الكهربائية وتجديد الأعمدة المتهالكة وشد وتركيب أسلاك جديدة، كما تم تركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، وجارِ استكمال الأعمال لباقي القرى وفقا للخطة الموضوعة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الأعمال تمثل جزءاً من خطة شاملة لتطوير خدمات الإنارة في القري المختلفة علي مستوي المحافظة ، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحسين مستوى الإضاءة العامة في الشوارع والمناطق الحيوية، ما يعزز من أمان الأهالي ويسهل حركة المرور.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بيلا رفع كفاءة الإنارة العامة

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