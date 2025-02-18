نشأت الديهي يفتح النار على الإخوان بعد حملات التشكيك ضد مصر

فتح الإعلامي نشأت الديهي، النار على جماعة الإخوان، حيث هاجمهم بعد حملات التشكيك في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ومخطط التهجير الذي أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، "تهجير أبناء غزة من أرضهم خط أحمر وظلم لن تشارك فيه مصر".

وأضاف "نجد أبواق أهل الشر وكلام أهل النار والمرتزقة لا يفعلون فعلا ولا يقولون قولا إلا الهجوم والتشكيك في الموقف المصري، وسيكتب التاريخ عن الذين تفننوا في خيانتهم، كنت أظن أنه سيكون لديهم قدر من الذكاء ويسكتوا؛ لأن مصر احترمها العالم كله، حتى أعداؤها".