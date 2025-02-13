فاطمة ناعوت: جماعة الإخوان لديها مهارة في الكذب.. وحكمهم لمصر كشف حقيقتهم

أكدت الكاتبة فاطمة ناعوت، أن جماعة الإخوان لديها مهارة في الكذب، مشيرة إلى أن من ليسوا من الإخوان ينقسمون إلى نوعين: إما خائفون أو مغيبون، وكل إنسان فرض عين عليه أن يحذر غيره من خطر الإخوان.

وقالت فاطمة ناعوت، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن جماعة الإخوان أفسدت كل شيء، سواء من الإيمان والدين وصولاً إلى الفكر، مؤكدة أن السنة التي سيطر فيها الإخوان على الحكم كانت من أعظم السنوات في تاريخ مصر، لأنها كشفت حقيقتهم.

وتابعت الكاتبة فاطمة ناعوت، أنه كانت تستطيع السفر والعيش في رفاهية بأي مكان آخر، لكنها اختارت البقاء في مصر بدافع الانتماء والوطنية.



