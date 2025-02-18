تعرف على أهم الصادرات المصرية لقبرص.. تفاصيل

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال العام 2024، ليسجل 327 مليون دولار مقابل 115 مليـون دولار خلال عام 2023.

وبلغت حجم الصادرات المصرية لقبرص 193 مليون دولار خــلال عام 2024 مقابل 103 مليون دولار خلال عام 2023، وفقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتصدرت 4 سلع الصادرات المصرية لقبرص خلال 2024، وفي المقدمة الحديد والصلب بقيمة 98 مليون دولار يليه الأسمدة بقيمة 45 مليون دولار ثم الورق بقيمة 9 مليون دولار و لدائن بقيمة 7 مليون دولار.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 134 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 12 مليون دولار خلال عام 2023، وتصدر الوقود والزيوت معدنية قائمة السلع المستوردة من قبرص بقيمة 124 مليون دولار يليه الالات والأجهزة الكهربائية بقيمة 5 مليون دولار ثم منتجات الصيدلة بقيمة مليون دولار.

حجم الاستثمارات

وقد بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 114.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 35.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 40 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 17.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 ، بحسب جهاز الإحصاء.



والتقي أمس الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس وذلك في اطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتوقيع اتفاقيات لتطوير موارد الغاز في المنطقة الاقتصادية بقبرص.