وسط الجمهور في الإسكندرية.. أول صور لـ محمد رمضان في كواليس برنامج مدفع رمضان

بدأ الفنان محمد رمضان تصوير برنامجه الرمضاني "مدفع رمضان" الذي سيذاع على قناة دي إم سي .

و قام محمد رمضان بالتصوير في مدينة الإسكندرية حيث كان محاط بالكثير من الجاردات وطلبت منه سيده عجوز التقاط صورة .

برنامج محمد رمضان

ينتظر المشاهدون انطلاق المارثون الرمضان ٢٠٢٥ لمشاهدة نجوم شهر رمضان والذي يعد من الفنان محمد رمضان من ابرز نجوم رمضان الذي اعتاد الجمهور على مشاهدة اعماله خلال الشهر الكريم

كشف الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن تفاصيل برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وقال محمد رمضان : ليه البرنامج اسمه مدفع رمضان ، علشان هيتعرض بعد أذان المغرب وهو الوقت اللي بتتجمع فيه الأسرة ، وليه هيتعرض علي dmc ، لأنها القناة اللي اتعرض عليها أهم أعمالي جعفر العمدة والبرنس ونسر الصعيد.