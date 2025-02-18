أمير هشام: عبدالله السعيد غاضب من تجاهل الزمالك له

أكد الإعلامي أمير هشام أن أحمد سيد “زيزو”، لاعب الزمالك، يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، لكن فرص مشاركته في لقاء القمة أمام الأهلي مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أنه سيكون جاهزًا لخوض المباراة.

وأوضح هشام، خلال تقديمه برنامج “بلس 90” على قناة النهار، أن زيزو لا يعاني من إصابة خطيرة، وأن الجهاز الطبي يتعامل مع حالته بحذر لضمان جاهزيته التامة قبل اللقاء المرتقب، خاصة في ظل أهميته الكبيرة بالنسبة للفريق.

وفي سياق آخر، تحدث عن موقف عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، مشيرًا إلى أن الأخير يشعر بالحزن بسبب عدم وجود أي تحركات من إدارة النادي لتجديد عقده، رغم رغبته في البقاء.

وأوضح أن السعيد كان يتوقع اهتمامًا أكبر من المسؤولين، لكنه لم يتلقَّ أي اتصالات رسمية حتى الآن بشأن التجديد، وهو ما يجعله غير مرتاح لموقف النادي.

وأضاف هشام أن هناك تفكيرًا داخل الزمالك لتقديم عرض جديد للسعيد، يشمل التجديد لمدة موسمين، بحيث يكون الموسم الأول إلزاميًا، بينما الثاني سيكون اختياريًا وفقًا لاتفاق الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قناعة بعض المسؤولين بأهمية استمرار اللاعب، نظرًا لخبرته الكبيرة وإمكانياته الفنية التي يمكن أن تفيد الفريق في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن السعيد يعد أحد العناصر المهمة في تشكيلة الزمالك، حيث يقدم أداءً ثابتًا منذ انضمامه، ويساهم في صناعة اللعب وقيادة الفريق داخل الملعب.