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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نهاية خُط الصعيد .. الداخلية تنجح في تصفية محمد محسوب بعد اشـ.ـتباكات عنيـ.ـفة|فيديوجراف

نهاية خُط الصعيد الجديد
نهاية خُط الصعيد الجديد
إسلام خالد

شهدت قرية العفاردة بمركز ساحل سليم في أسيوط حربًا شرسة بادر فيها محمد محسوب الجعيدي الذى أطلق على نفسه “خُط الصعيد” والعناصر الاجرامية بإطلاق النار على قوات الشرطة وانتهت بالقضاء على اخطر البؤر الاجرامية بأسيوط.

شاهد الفيديو :

 .https://youtube.com/shorts/mP2r1tVIY2A

زاع خلال الفترة الماضية اسم المجرم محمد محسوب بين الأهالى بمحافظة أسيوط والذى أطلق على نفسه لقب خط الصعيد وانتشر نشاطة الإجرامى والذى تخصص فى تجارة المخدرات والسلاح بمساعدة عدد من العناصر الإجرامية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة يُشكّلون بؤرة إجرامية يتزعمهم عنصر هارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

شاهد الفيديو: 

https://youtube.com/shorts/mP2r1tVIY2A

أسيوط خط الصعيد محمد محسوب قرية العفاردة خُط الصعيد نهاية خُط الصعيد الجديد ساحل سليم بـ أسيوط قرية العفاردة بمركز ساحل سليم

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