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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك يستأنف تدريباته استعداداً للاتحاد السكندري

البنك الاهلي
البنك الاهلي
رباب الهواري

يستأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليوم، الثلاثاء، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني، طارق مصطفى، للاعبين لمدة 24 ساعة، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على سموحة بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

ويواصل البنك الأهلي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، في لقاء مرتقب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري. ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يعزز من موقعه في جدول الترتيب.

وخاض البنك الأهلي 14 مباراة حتى الآن في الدوري، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى الخسارة في 4 لقاءات أخرى. ونجح لاعبوه في تسجيل 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفًا، ليصل رصيد الفريق إلى 22 نقطة، مما يعكس أداءً متوازنًا حتى هذه المرحلة من البطولة.

ويسعى طارق مصطفى إلى تجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن قبل مواجهة الاتحاد السكندري، حيث يطمح الفريق لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الفرق هذا الموسم.

البنك الاهلي طارق مصطفي الدورى المصرى الاتحاد السكندرى اخبار الرياضة

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