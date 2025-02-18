كاتب صحفي: موقع مصر يؤهلها لأن تكون رائدة في قطاع الطاقة

أكد أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الطاقة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الاستثمار المحلي والعالمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تضع ملف الاستثمار في الطاقة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا لتوزيع الطاقة.



وأضاف أن الجهود المصرية في هذا القطاع مستمرة بقوة، وسط توقعات مستقبلية إيجابية، تعزز من مكانتها كمحور رئيسي في الطاقة المتجددة.



وشدد على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، مما يجعلها رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة المستدامة.