الحزب العربي الناصرى ينظم فعالية لدعم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية

ينظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، فعالية السبت المقبل بمقر الحزب الرئيسي بمنطقة وسط البلد، لدعم الموقف المصري والقيادة السياسية بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري ، إن الفعلية التي ينظمها بمقره المركزي وبحضور عدد كبير من النواب والسياسيين ورؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية تتضمن إحياء الذكرى 67 للوحدة بين مصر وسوريا، مؤكدا أن الحزب يحتفل بهذه المناسبة العظيمة للتأكيد أن الوحدة ستظل قاعدة راسخة لدعمنا لقيادتنا السياسية في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، وهو ما يتطلب منا جميعًا التكاتف والتمسك بثوابت أمتنا.

وأوضح الحزب العربي الناصري، تحت قيادة الدكتور محمد أبو العلا، أنه يؤكد دعمه المطلق لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية العادلة، والتصدي لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من التزام مصر التاريخي والأخلاقي بحقوق الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي دورها كحصن منيع يدافع عن شرعية القضية الفلسطينية ويصون حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

وجدد الدكتور محمد أبو تأييده الكامل للموقف المصري الثابت الذي يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا وليس مجرد موقفًا سياسيًا، معلنا رفضه أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين.