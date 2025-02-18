بنك مصر وفوري وشركة بنوك مصر EBC تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي

أعلنت شركة فوري، الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، وهي خدمة جديدة تتيح لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الالكترونية المتاحة من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بسهولة ومرونة، وهو ما يعكس التزام شركة فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر EBC بتعزيز الشمول المالي وتكثيف الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات المالية لخدمة شرائح واسعة من المجتمع.

تمثل هذه الخدمة الجديدة امتداداً لدور فوري الرائد في سوق التكنولوجيا المالية، فبفضل هذه الخدمة، يمكن للعملاء الآن إجراء معاملات السحب والإيداع بشكل آمن وفعال، وذلك بحد أقصى قدره 4000 جنيه مصري لكل عملية، من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع انحاء البلاد وفروع فوري بلس مما يجعل الوصول إليها سهلاً ومتاحًا للعملاء في جميع أنحاء مصر.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في مصر، من خلال إتاحة حلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام، تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التحول الرقمي. حيث يستفيد العملاء الأفراد من هذه الشراكة، حيث توفر لهم مجموعة واسعة من الخيارات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويحفز الاستثمار.

وتعليقا على إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، صرح طارق الزهيري، رئيس القطاع التجاري - الخدمات المالية والحلول الرقمية في فوري، قائلاً: “ فخورون باتخاذ خطوة جديدة وهامة في مهمتنا لتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر. إن الشراكة مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، في إطلاق هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في جهودنا المستمرة لدفع التحول الرقمي في البلاد وبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا، حيث نسعى جاهدين في فوري لأن يتمكن الجميع من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية بشكل آمن وسلس، أينما كانوا وفي أي وقت، في جميع أنحاء البلاد.”

من جانبه، صرح محمد شوقي نائب مدير عام القطاع التجاري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، قائلاً: "تدعم شركة بنوك مصر EBC الابتكار في تطوير نظم الدفع الوطنية في سبيل إتاحة معاملات مالية أكثر سهولة وفعالية. ولذلك يسعدنا التعاون مع شركة فوري وبنك مصر لإطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات في مجال المدفوعات، في أي وقت ومن أي مكان، ويأتي ذلك في إطار دور الشركة الداعم للاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار. وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيدا على التزامنا بالابتكار وتقديم حلول دفع متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتمنحهم بدائل عديدة لمعاملات الدفع الرقمية".

هذا ويعتز بنك مصر بشراكته الاستراتيجية مع كافة الأطراف والتي أثمرت عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة البنك نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة والتي توفر للعملاء الخدمات بصورة أكثر سلاسة بما يمكنهم من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات المالية، وتعزيزا لجهود الدولة في نشر ثقافة الشمول المالي ، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري .

تتوفر خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية حالياً في جميع فروع فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر توسيع نطاقها قريباً لتشمل جميع نقاط البيع التابعة لشبكة فوري بما في ذلك التوزيع بالتجزئة، مما سيوفر إمكانية الوصول إلى الخدمة بشكل أوسع وأكثر انتشارًا. ويعكس التعاون المثمر بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC التزامهم المشترك بتطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتسهم في تعزيز الشمول المالي ، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.