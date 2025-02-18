تحذير رسمي من هيئة الدواء للحوامل: تجنبي هذه الادوية فوراً

وجهت هيئة الدواء من خلال منشور رسمي ، لها تحذيراً عاجلاً للسيدات الحوامل من تناول أنواع معينة من الادوية خلال فترة الحمل .

أهم الأدوية التي يجب الحذر منها أثناء الحمل​

بعض أدوية الضغط والكولستيرول: يجب استشارة الطبيب بشأنها إذا تم التخطيط للحمل.​

أدوية الصرع: يجب المتابعة الدقيقة مع الطبيب لاختيار بدائل علاجية لا تشكل خطرًا على الجنين وتتحكم في الأعراض بالشكل الأمثل.​

أدوية حب الشباب التي تحتوي على مواد مشتقة من فيتامين (أ) قد تسبب تشوهات للأجنة ويجب تجنب استخدامها أثناء الحمل، خاصةً الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم فيجب استشارة الطبيب.​

المضادات الحيوية: يجب استشارة الطبيب وتجنب المضادات الحيوية من مجموعات أمينو جلوكوسيد والسالفا أثناء الحمل.​

الأدوية العشبية: ليست كل العلاجات الطبيعية "الأدوية العشبية" آمنة أثناء الحمل، حيث قد لا تكون بعضها ذات جودة عالية وقد تحتوي على مواد أخرى، مثل الرصاص، قد تكون ضارة فيجب استشارة الطبيب قبل تناولها.​

​

في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​

ونصحت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشور لها علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” لأم المصابة بالسكر أثناء الحمل لأول مرة بالآتي

عدم زيادة الوزن .

الابتعاد تماما عن السكريات .

التركيز على الطعام الصحي والخضروات.

تجنب السكر الأبيض .

تجنب الحلويات الشرقية.

التركيز على الطعام الغني بالألياف .

ممارسة الرياضة .

في حالة استمرار ارتفاع السكر يجب التوجه إلى طبيب النساء والولادة لأخذ العلاج اللازم سواء أقراص أو إنسولين .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الميتفورمين يستخدم لعلاج ارتفاع السكر في الدم الناتج عن مرض السكري من النوع التاني أو سكر الحمل.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، من خلال منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، أن « الميتفورمين» عادةً ما يوصف لمرضى السكر عندما يكون النظام الغذائي وممارسة الرياضة ليسوا بالقدر الكافي للتحكم في مستويات السكر في الدم.​

طريقة الحصول علي جرعات الميتفورمين



أوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن « الميتفورمين» علاج يتناول عن طريق الفم، ومن الممكن أن يوصي به الطبيب بشكل منفرد أو مع أدوية تانية مثل السلفونيل يوريا، أو مع الإنسولين.

وكانت دراسة حديثة قد حذرت من وصف عقار "الميتفورمين" لجميع أنواع السرطان والمرضى.



يُشار إلى أن عقار "الميتفورمين" يخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الأنسولين، وعادة ما يوصف لمرضى السكري، وتم استخدامه في البيئات السريرية كعلاج للسرطان في السنوات الأخيرة.



وتشير دراسة حديثة من جامعة "واترلو" في كندا إلى أن الأطباء بحاجة إلى توخي الحذر من وصف هذا العلاج بالذات لجميع أنواع السرطان والمرضى.



وقال الباحثون إنه بينما يظهر عقار "الميتفورمين" واعدًا جدًا، إلا أن له أيضًا عواقب سلبية على بعض أنواع السرطانات، لذلك، يحتاج الأطباء إلى فحص قيمة الدواء على أساس كل حالة على حدة، لأنه بالنسبة لبعض السرطانات وبعض ملامح المرضى، قد يكون له في الواقع تأثير معاكس من خلال حماية الخلايا السرطانية من الإجهاد.



وفي الدراسة الحالية، تستخدم العلاجات المحاكية بالكمبيوتر نماذج تقوم بتكرار كل من الدواء والخلايا السرطانية في بيئة افتراضية، ويمكن لمثل هذه النماذج أن تمنح التجارب السريرية على البشر بداية كبيرة ويمكن أن توفر رؤى للممارسين الطبيين والتي قد تستغرق وقتًا أطول ليتم اكتشافها في هذا المجال، وتساعد النماذج الرياضية في تسريع التجارب السريرية وإزالة بعض التخمينات.