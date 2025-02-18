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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعداداً لموسم الأرز بالشرقية.. اجتماع تنسيقي بين مديريتي الزراعة والري

مديرية الزراعة بالشرقية
مديرية الزراعة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن محصول الأرز من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي توليها الدولة إهتماماً خاصاً نظراً لأهميتها ودورها في منظومة الأمن الغذائي القومي مما يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب بين زيادة معدلات الإنتاجية وتطوير وإنتاج أصناف وسلالات جديدة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بعقد إجتماعاً تنسيقياً بقاعة الإجتماعات بالمديرية بين مديريتي الزراعة والري بالمحافظة لمناقشة مساحات الأرز لموسم الأرز الجديد 2025 بحضور المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة و المهندس خالد إبراهيم مدير عام ري غرب والمهندس صلاح عبد المجيد مدير عام رى شرق والمهندس محمد حسين عبده مدير إدارة الأراضى والمياه.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الإجتماع تم مناقشة وتحديد الإدارات الزراعية و المساحات المصرح بها لزراعة محصول الأرز طبقا لقرار وزارة الري ، كما تم مناقشة محضر اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة و الرى وذلك لمتابعة وتطبيق ماجاء بقرارات اللجنة من ضوابط موضحاً ما تم انجازه من خطة التطهيرات هذا العام وتسليم كشوف حصر الأرز المخالف للعام الماضى وحل بعض المعوقات بين الإدارات وهندسات الرى وذلك من خلال استمرار ودورية الإجتماعات بين المديرتين.

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