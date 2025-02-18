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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد البهى

ألف تحية للناس الحقيقية.. أغنية أصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام، بعد أن استعان بها وزير الطاقة السعودي  الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في التعبير عن حبه للمصريين، وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن تلك الأغنية . 

فريق عمل ألف تحية للناس الحقيقية  : 

أغنية ألف تحية للناس الحقيقية من غناء أحمد سعد، وكلمات: محمد حسن والحان: هشام جمال و  توزيع: مادي إما الميكس وماستر لـ بيشوي مجدي.

الأغنية تم طرحها فى نهاية أحداث الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”، الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني ونور ورانيا يوسف ورنا رئيس وسماء إبراهيم ومحمد رضوان وطه الدسوقي ، ومن إخراج أحمد الجندي . 

نسب مشاهدة أغنية ألف تحية للناس الحقيقية :

وحققت الأغنية بعد طرحها علي موقع يوتيوب ما يقرب من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها منذ مايقرب 3 أسابيع .

وزير الطاقة السعودي يعبر عن حبه لمصر بالأغنية :

وعادت الأغنية لتتصدر مواقع البحث بعدما تحدث عنها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر مصر الدولي إيجبس 2025، ووصف مشاعره عن مصر وحبه لها بأغنية “ألف تحية للناس الحقيقية” للمطرب أحمد سعد.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لديه أمنية أنه يقدم تحية للشعب المصري الحبيب. 

وأضاف وزير الطاقة السعودي: “كنت اتفرج على الحلقة الأخيرة من إحدى المسلسلات، وكان به أغنية كلماتها بسيطة تقول ”ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية أصحاب أحلى نفسية"، فمن في العالم ذلك إلا في مصر".

أحمد سعد هشام جمال ألف تحية للناس الحقيقية أغنية ألف تحية للناس الحقيقية

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ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

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