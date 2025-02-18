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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي: زيزو يلحق بمباراة الأهلي.. وهذه رسالتي لـ أمير عزمي

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مباراة القمة.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن أحمد سيد زيزو بمباراة القمة أمام الأهلي، وهو حريص على ذلك.

وتابع كريم رمزي: زيزو سيلحق بمباراة القمة، ورغم الشد العضلي والاختبارات الطبية أصر زيزو على خوض المباراة وبسبب الاتهامات الموجهة يُصر على خوض اللقاء حتى لو مصابا.

وقال: تحدثت عن خالد الجوادي مترجم كولر الأسبق وأكدت أنه لم يجب أن يخرج للحديث عن بعض الأمور، وأن ذلك ليس من الأمانة.

وأضاف: نفس ما قلته على الجوادي ينطبق على أمير عزمي مجاهد، رغم أني أرى أنه ظُلم، ولكن ليس معنى ذلك أن يخرج ليُفجر الأمور قبل مباراة هامة مثل القمة.

الزمالك نادي الزمالك زيزو فريق الزمالك عزمي مجاهد

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