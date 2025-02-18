إخماد حريق هائل في مطعم مأكولات شهير بمنطقة الجمهورية بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من إخماد حريق هائل اندلع بمطعم مأكولات شعبية؛ إثر ماس كهربائي بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع اندلاع حريق هائل بمطعم مأكولات بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات المطافئ، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر المادية.