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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد

محمود جهاد
محمود جهاد
ملك موسى

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب وسط الأبيض.

وأكد محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي أن محمود جهاد تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود جهاد خضع للأشعة والفحوصات الطبية، أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وأضاف أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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