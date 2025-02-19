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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد اليوم | أمطار تضرب القاهرة الكبرى

الأرصاد اليوم | أمطار تضرب القاهرة الكبري
الأرصاد اليوم | أمطار تضرب القاهرة الكبري
قسم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس اليوم الأربعاء مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .


وعن الظواهر المتوقعة ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد طقس الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وأفادت هيئة الأرصاد ، أن يشهد طقس الأربعاء نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.


وفى تصريحات سابقة لهيئة  الأرصاد الجوية ، أوضحت أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الملحوظ مطلع الأسبوع المقبل، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 16 درجة مئوية يومي السبت والأحد، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة ليلًا، مشيرةً إلى أن هذا التراجع سيصاحبه نشاط في الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.


وحذرت الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصةً مع تأثر البلاد برياح باردة تزيد من الشعور بالبرودة.
 

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