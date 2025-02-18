نائب بالشيوخ: معارض "أهلا رمضان" تجسد تفاعل الدولة مع متطلبات المواطن البسيط

أكد النائب مجدي الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان، أن افتتاح معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطن البسيط، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة وتسهيل وصولها إلى المستهلكين. وأوضح أن دعم الحكومة لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار، بل يمتد إلى تذليل العقبات أمام المواطنين عبر إقامة المعارض في مواقع قريبة من التجمعات السكانية، ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الأسر الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف "حسيبو"، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه المعارض توفر حلاً عمليًا للأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في توقيت حساس مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع الأساسية، مما يجعل لهذه المعارض دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على ميزانيات العائلات، كما أكد أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، مثل وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.