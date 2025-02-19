القصة الكاملة لواقعة المتهم بـ «سحل» طليقته وشقيقتها أمام محكمة الأسرة

قرّرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل قائد سيارة متهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام محكمة الأسرة، وذلك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سحله لسيدة وشقيقتها بسيارته بالقرب من محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات وكسور في أجزاء متفرقة من الجسم.

وأظهرت التقارير الطبية إصابات بالغة للسيدتين، تشمل جروحًا وكسورًا في اليدين والرأس والذراعين.

وتبين من التحقيقات أن الفيديو الذي استمر حوالي 90 ثانية، يصور حادثة سحل السيدتين بسيارة ملاكي، حيث تبين أنهما شقيقتان، وأن المتهم هو طليق إحداهما. وقد نشب بينهما خلاف بسبب قضية نفقة، مما دفعه لارتكاب هذه الواقعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة السيدتين أمام محكمة الأسرة، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث. وبعد فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات، تبين أن السيدتين وطليق إحداهما كانوا قد التقوا أمام المحكمة بسبب دعوى نفقة أقامتها الزوجة السابقة ضد المتهم، مما أدى إلى نشوب خلاف بينهم، انتهى بسحل المتهم لطليقته وشقيقتها بسيارته لعدة أمتار.

نتج عن الحادث إصابات بالغة للسيدتين، تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية.