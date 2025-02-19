ماراثون «رمضان 2025» .. طرح بوسترات مسلسل «في لحظة» | شاهد

طرحت منصة tod البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “فى لحظة” من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين وعدد كبير من نجوم الفن ، والذى من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني 2025.

مسلسل “في لحظة” من بطولة: أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام ويوسف عثمان.

والمسلسل تدور أحداثه في 30 حلقة في إطار درامي حول الخط الفاصل بين الحب والكراهية وما تحمله الأحداث من أسرار تغيّر مصائر الجميع، وهو أحدث إنتاجات TOD Studios Production الأصلية.

وخلال الأيام الماضية كشفت منصة "Tod" عن الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل “في لحظة”.

ويظهر خلال تيزر المسلسل بطلي العمل أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، وهما يرقصان سويا في إحدى القاعات الفاخرة، إلا أنه سرعان ما تنقلب الأحداث بعد غرق القاعة خلال لحظة واحدة بالمياه، مما يشير إلى أن قصة العمل ستشهد العديد من التحولات المثيرة والشيقة.

ميرنا نور الدين بمسلسل فهد البطل

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها، صورة برفقة الفنان أحمد العوضي، من كواليس مسلسل “فهد البطل” ، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت ميرنا نور الدين صورتها مع العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: “فهد وكناريا، رمضان 2025”.

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل فهد البطل

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

ويراهن «العوضي» من خلال هذا العمل، على نجاحه الذي حققه في مسلسل “حق عرب” الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية عرب السويركي