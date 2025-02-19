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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأمطار تضرب الإسكندرية اليوم.. والأرصاد تحذر من موجة برد قاسية تبدأ في هذا الموعد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء أمطارًا خفيفة قد تصل إلى متوسطة الشدة في بعض المناطق، وذلك في ظل توقعات بموجة برد قاسية تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025.

تفاصيل الحالة الجوية:

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أن منخفضًا حراريًا جديدًا سيؤثر على الجمهورية بدءًا من يوم الجمعة، حيث تندفع كتلة هوائية شديدة البرودة مصحوبة بكميات كبيرة من الرطوبة، مما يؤدي إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد.

وأضاف فهيم أن منخفضًا حراريًا دافئًا في السودان وجنوب الصحراء والجزيرة العربية سيتسبب في حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع جذب تيارات هوائية شديدة البرودة من شمال أوروبا. كما أوضح أن منخفضًا جويًا قادمًا من أوروبا عبر إيطاليا واليونان سيؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل.

تحذيرات عاجلة:

حذر فهيم من نشاط كبير للرياح الشمالية الباردة، تبدأ من يوم الجمعة وتزداد شدتها يوم السبت، حيث ستشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية، مع سرعات رياح تتجاوز 40-55 كم/ساعة. كما توقع انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة ليلًا، حيث ستصل الحرارة إلى 5-6 درجات مئوية في العديد من المناطق، مع استمرار سيطرة الكتلة الهوائية الباردة طوال الأسبوع المقبل.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستشهد البلاد موجة باردة جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث ستتراوح الصغرى بين 3 إلى 4 درجات مئوية في بعض المناطق. وأوصت الهيئة المواطنين بعدم الانخداع بالدفء المؤقت، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يأتي نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة ونشاط الرياح الذي يعزز الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم:

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كما يوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية تغير المناخ امطار خفيفة امطار متوسطة

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