إمام عاشور يطلب تعديل عقده بالأهلي .. وناقد رياضي يكشف مفاجأة

أشاد علي سمير، الناقد الرياضي، بقرار الأهلي برحيل خالد الجوادي وعماد فاروق، مؤكدًا أنه كان في صالح القلعة الحمراء.



وقال علي سمير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن المشهد في الزمالك عبثي ولا يليق بالنادي ، وجروس لايستحق الرحيل عن ميت عقبة بهذا الشكل.

وتابع علي سمير: "هناك العديد من الشخصيات التي تشرف على ملف الكرة بالزمالك، عكس الأمور في الأهلي، و الفارس الأحمر كان مُحقًا في قرار رحيل الجوادي وعماد فاروق.

وأكمل: "حمزة علاء يرفض العروض ويتمسك بالرحيل عن الأهلي، ومحمود جاد مرشح للقلعة الحمراء، وإمام عاشور يرغب في تعديل عقده بعد التعاقد مع محمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي".