تفاؤل في الزمالك قبل لقاء القمة.. و«بيسيرو» يُوجّه رسالة مهمة للاعبيه

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك حالة من التفاؤل الشديد داخل نادي الزمالك بشأن إمكانية تحقيق الفوز على الأهلي، خصوصًا من جانب المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي يفضل هذا النوع من المواجهات الحاسمة ويسعى للظهور بصورة مميزة في لقاء القمة.

وقال هشام خلال برنامجه بلس 90 الذي يُبث على قناة النهار الفضائية: "قرر بيسيرو إقامة معسكر مغلق للفريق في الإسماعيلية لمدة 3 أيام، ابتداءً من الغد، مع التدريبات على ملعب هيئة قناة السويس الجديد".

وأضاف: "بيسيرو وجه رسالة واضحة للاعبين، مطالبًا إياهم بالتركيز الكامل وعدم الانشغال بأي أمور خارجية، كما فرض حظرًا إعلاميًا على الفريق كالمعتاد".

وأشار هشام إلى أن مركز حراسة المرمى لم يتم حسمه بعد، حيث أوضح: "بيسيرو لديه ثقة كبيرة في محمد صبحي ولا يرى فارقًا كبيرًا بينه وبين محمد عواد، لكن القرار النهائي بشأن الحارس الأساسي سيكون بيد مدرب الحراس نونو جاكينتو".

وتطرق إلى أوضاع اللاعبين المصابين، حيث قال: "مصطفى شلبي يعاني من إجهاد عضلي لكنه سيكون جاهزًا للقاء، بينما أحمد فتوح يواجه إصابة في الركبة، ومن المرجح غيابه عن المباراة بنسبة كبيرة".

واختتم هشام حديثه قائلًا: "أهمية لقاء القمة كبيرة للغاية داخل نادي الزمالك، فالفوز بالنقاط الثلاث سيحسن الأجواء داخل النادي ويعيد الفريق إلى المنافسة، أما الخسارة فستزيد من حدة الأزمات وتضع مجلس الإدارة تحت ضغط شديد، كما ستؤثر سلبًا على حظوظ الفريق في سباق الدوري".