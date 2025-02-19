زيزو في القمة.. تطمينات طبية للزمالك قبل مواجهة الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز يوم الأحد، 23 فبراير، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح فاروق، خلال تقديمه برنامج البريمو عبر فضائية "TeN"، أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، طمأن المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو بشأن جاهزية أحمد مصطفى زيزو للمباراة.

وأضاف: "فرص مشاركة زيزو في مباراة القمة تزايدت بشكل كبير، حيث يحرز تقدمًا ملحوظًا في البرنامج العلاجي الذي خضع له للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة بتروجت السابقة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة عشرة على استاد السلام."