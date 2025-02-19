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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تركي آل الشيخ يفاجئ جمهور الأهلي: مسابقة لحضور كأس العالم للأندية |تفاصيل

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
سارة عبد الله

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إطلاق مسابقة جديدة تتيح لثلاثة أشخاص فرصة حضور مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.  

وكتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك:

 “لأن المصريين غاليين علينا قوي فحبينا نفرحهم بنقل مباريات ممثلنا كلنا نادي الأهلي الكبير حصرياً ومجانًا على mbc مصر.. وهنعلن عن مسابقة في برنامج إبراهيم فايق 3 متسابقين هيحصلوا على فرصة حضور البطولة مع مرافق واحد قريبًا .. اللي عاوزه منكم دلوقت تهجموا على صفحة إبراهيم فايق في الفيسبوك وتدوا له اقتراحات للاستديو والمشاركين فيه والمُعلقين.. عاوز أشوف رأيكم ومزاجكم إيه؟”.

من المقرر أن يُقام معسكر كأس العالم للأندية خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، وسيتضمن مباراة ودية يوم 8 يونيو ضد أحد الفرق المكسيكية، وذلك ضمن استعدادات النادي الأهلي للمشاركة في البطولة.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، برفقة إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

 

جدير بالذكر أن كأس العالم للأندية زار مصر الأسبوع الماضي، حيث استضافه النادي الأهلي، وتم عرضه في حفل ضخم بمدينة الأقصر.

تركي ال شيخ الأهلي كأس العالم للأندية

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