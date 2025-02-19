«زيزو» جاهز للقمة رغم الانتقادات .. والزمالك يخسر جهود هذا الاعب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد زيزو لاعب الزمالك متواجد في لقاء الأهلي بشكل طبيعي، وهو يمتلك الرغبة الكبيرة في التواجد خلال اللقاء، بعض الانتقادات التي تعرض لها واتهامه بالهروب بشكل غريب جدًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "زيزو كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، ولكن الفحوصات الطبية أكدت جاهزيته بنسبة كبيرة لخوض لقاء الأهلي".

وأضاف: "الزمالك تعرّض لخسارة كبيرة بعد ما تعرض محمود جهاد لاعب خط الوسط للإصابة، وتعرض للإصابة بشد في الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمواجهات القادمة".