فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك بشأن تصريحات أمير مجاهد

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند تصرف إدارة الزمالك بشأن تصريحات أمير مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند : كان ينبغى علي إدارة الزمالك أن تحقق فيما قاله أمير عزمي مجاهد وتوضح وتكشف كل الحقائق بدلاً من محاولة تبرير سلامة موقفها مما قاله أمير.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن انتظام الأبيض في معسكر مغلق اليوم الأربعاء بمحافظة الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة أن المعسكر المغلق سينطلق الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الإسماعيلية قبل العودة إلى القاهرة مساء الجمعة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن الفريق سيخوض تدريباته خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس، ووجه الشكر للمسؤولين عن الملعب على التعاون مع نادي الزمالك.