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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب حدوث عطل.. قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة الخصوص

محطة مياه
محطة مياه
إبراهيم الهواري

أعلنت شركة مياه الشرب عن قطع المياه عن عددا من المناطق بمدينة الخصوص وذلك نظراً لقيامها بأعمال اصلاح خط مياه 1200مم بشارع مؤسسة الزكاة الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة الخصوص.

وقالت الشركة إن قطع المياه سوف يكون من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 19/2/2025 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

واهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة ، حيث قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالاماكن الاتيه أمام مسجد الجمعية الشرعية وأمام مستشفى الحياة وامام قسم شرطة الخصوص وأمام مساكن الأمل وأمام نفق الرشاح بجوار شارع احمد عباس بجانب مجلس مدينة الخصوص ومحطه 5 7- موقف الاتوبيس أمام الامبراطور وشارع السوق بجوار البنزينه وأمام نفق عثمان بجوار مركز شباب الخصوص وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

القليوبية الخصوص محطة مياه

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