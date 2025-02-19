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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2500 جهاز سنويا.. إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر

توقيع البرتوكول
توقيع البرتوكول
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، بالشراكة بين شركة "تطوير" للصناعات الطبية وشركة "مندراي" الصينية لتصنيع الأجهزة الطبية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.


وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، استهله بالشكر لوفد الشركتين، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصناعات الطبية المحلية وتلبية احتياجات القطاع الصحي المصري من الأجهزة الطبية المتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير اشار خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مصر، لتوفير أجهزة طبية محلية عالية الجودة، بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تصنيع واطلاق اول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر ابريل المقبل، 

واوضح «عبدالغفار» أنه من المقرر أن يتم تصنيع واطلاق اول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر ابريل المقبل، مضيفاً أنه من المتوقع انتاج نحو 2500 جهاز سنويا، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن جانبه، اكد الدكتور هشام ابو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية، وتوفير منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد ستعمل على دعم هذا المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يساهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

وقع البروتوكول الدكتور احمد العزبي رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير" للصناعات الطبية، والسيد جوي فاي المدير الإقليمي لمصر وافريقيا والشرق الأوسط لشركة مندراي، بحضور الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والسيد طه عبدالناصر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير" للصناعات الطبية، ومن شركة "مندراي" السيد لي وي تشن، المدير العام لشمال افريقيا، والدكتور احمد الضوي، مدير التدريب الطبي للشرق الاوسط، والدكتور خالد سلامه، مدير المبيعات لشمال افريقيا.

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