رئيس الوزراء: طرح بعض الشركات خلال العام بعضها تابع للقوات المسلحة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء الاجانب كما نقوم بجدولة المستحقات المتأخرة مما جعلهم يعملون بكل جهد في مصر .



وأكد مدبولي أنه كان لا يمكن ان تعود شركة ايني إلي موقع الحفر في حقل ظهر إلا إذا اخذت مستحقاتها ورأت جدية من مصر في سداد الفاتورة الشهرية والمتأخرات للشركاء الأجانب.

وأكد مدبولي أنه كان هناك لقاء مع وزير الاستثمار ونقاشات في مجلس الوزراء اليوم لبرنامج الطروحات, مؤكدا أن هذا العام سيشهد طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات ومن بينهم شركات تابعة للقوات المسلحة وسيكون هناك اخبار جيدة في الفترة المقبلة.