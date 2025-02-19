نجوم مسلسل الأميرة ينشرون صورة من كواليس التصوير

تم نشر صورة تجمع نجوم مسلسل الأميرة، أثناء كواليس التصوير وظهر في الصورة الفنانة ياسمين صبري و الفنان نيقولا معوض، والكاتب محمد سيد بشير.

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" تم تصويره في أنحاء مختلفة بالقاهرة، ويظهر بعض النجوم بشكل كوميدي ضمن الأحداث، ويناقش المسلسل قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط وعدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة.

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.