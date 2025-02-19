أبو العينين وعبد العال وشعراوي ورشوان نوابا لرئيس حزب الجبهة الوطنية

أعلن د. عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، اختيار د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق، ود. ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، نوابًا لـ رئيس الحزب.

وأكد “الجزار”، أن هذا الاختيار يأتي بهدف تعزيز أداء الحزب وأنشطته وبرامجه لتحقيق طموحات الشعب المصري، ودفع عجلة الإصلاح المرتقب للحياة الحزبية بمصر، وكذلك إثراء العمل الحزبي بأفكار ورؤى جديدة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وأشار د. عاصم الجزار إلى أنه جارٍ العمل على اختيار قيادات الحزب في المواقع المختلفة خاصة في ظل ما تتمتع به الهيئة التأسيسية للحزب من كفاءات ورموز وطنية، وأيضا اختيار وانتقاء أفضل القيادات الشعبية في محافظات مصر المختلفة وتحديدا الذين كانت لهم بصمات متميزة في جمع التوكيلات في مرحلة ما قبل تأسيس حزب الجبهة الوطنية.



