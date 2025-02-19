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مدبولي يفتتح معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بالجيزة .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يفتتح معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بالجيزة .. صور

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
كتب محمود مطاوع

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة.

      وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومسئولو الغرف التجارية بالمحافظة.
       
 وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا اليوم في المعرض الرئيسي لسلسلة معارض " أهلا رمضان " بمحافظة الجيزة، بعدما تم منذ أيام افتتاح المعرض الرئيسي بالقاهرة، مشيرا إلى حرص الحكومة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

         فيما أكد وزير التموين أن معارض " أهلا رمضان" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة توافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال شهر رمضان الكريم، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضمان جودة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطن هي الأولوية القصوى خلال هذا الشهر الفضيل، وأن الوزارة تواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر. 
      من جانبه، أوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تحتضن هذا العام 30 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بجميع قطاعات المحافظة بأسعار مناسبة، انطلاقًا من الدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

    وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن تنظيم هذه المعارض على أرض المحافظة يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، مشيرا إلى أن المعارض الأخرى تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

     وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن الرئيسي المتواجدين به حاليا بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية يقع على مساحة 4500م2، ويتم تنظيمه بالتعاون مع الجهات المعنية.
           وأضاف: اليوم سنشهد افتتاح 28 معرضاً آخر تحت شعار "أهلاً رمضان"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تنتشر على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وهي: معرضان بحي الهرم، و3 معارض في حي جنوب الجيزة، ومعارض أيضاً في أحياء: الطالبية، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والوراق، والعجوزة، والدقي، والمنيرة، ومراكز: أبوالنمرس، والحوامدية، والبدرشين، والعياط، ومعرضان آخران في الواحات البحرية، ومعرض في أطفيح والصف وأوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر، وكذلك بالمدن الجديدة منها معرضان في مدينة 6 أكتوبر، ومعرض في مدينة أكتوبر الجديدة، ومعرض في مدينة حدائق أكتوبر، وتصل المساحة الإجمالية للمعارض الى ١٧٨٢٥ مترا مربعا، كما يبلغ عدد العارضين ٤٣٢ عارضا، بعدد باكيات ٥٥٤ باكية، من خلال 65 شركة وعارضا، لافتا إلى أن نسبة التخفيضات تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ %، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

        وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي قطاعاً عريضاً من المعرض، مشيدا بوفرة المنتجات وتنوعها على النحو الذي يلبي جميع الاحتياجات والأذواق، وفي هذا الإطار، تفقد رئيس الوزراء مختلف أقسام المعرض، التي تشمل شوادر اللحوم، و" ياميش" رمضان، حيث أكد العارضون للمنتجات الرمضانية أن جميع المنتجات مصرية، ويتم تصدير جزء كبير منها، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء.

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