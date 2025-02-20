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دراما رمضانية تجمع الطرافة والرومانسية.. «شيرين»: وقعت في حب «نص الشعب اسمه محمد»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دراما رمضانية تجمع الطرافة والرومانسية.. «شيرين»: وقعت في حب «نص الشعب اسمه محمد»

شيرين
شيرين

قالت الفنانة شيرين إنها وقعت في حب مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" منذ قرأت الاسم وبدأت تتعرف على الأحداث.

وأشارت شيرين، في تصريحات صحفية، إلى أن العمل اجتماعي رشيق وجذاب يمس طبقات كثيرة في المجتمع. وأضافت أن أجواء التصوير أعادتها إلى ذكريات مسلسل "عيون" الذي قدمته في بداياتها الفنية بصحبة النجوم فؤاد المهندس ويونس شلبي وسناء جميل.

تدور أحداث مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" حول شاب يقع في الحب على الرغم من زواجه، ويواجه أزمة كبيرة، خاصة مع تدخل الأمهات في حياته، وذلك في إطار اجتماعي طريف وجذاب.

ويُعرض مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" حصريًا على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، كشف الفنان عصام عمر عن تفاصيل مسلسله الرمضاني "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يقوم ببطولته مع مجموعة من الفنانين.

وقال عصام عمر، في تصريحات صحفية: "إن أول ما لفت انتباهي عند عرض المسلسل عليّ هو أنه مكتوب بصورة مميزة جدًا، والدور الذي أقدمه مختلف ولم أقم بمثله من قبل".

وأشار عصام عمر إلى أنه يتمنى أن يستقبل الجمهور العمل بصورة إيجابية، وأن يتفهم تصرفات الشخصيات ويُقدّر اختلافها ومميزاتها وعيوبها.

شيرين عصام عمر رمضان 2025

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