أحمد موسى يكشف تفاصيل المخطط الغربي الجديد لتهجير أهالي غزة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شرح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ولقاءه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والتقارير الخاصة بإعادة الإعمار.



أكد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء أشار إلى كلمة وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، والاستكشافات الجديدة في مصر، وتوفير منتجات البترول من السولار والغاز الطبيعي.

وأضاف أن رئيس الوزراء اختتم المؤتمر الصحفي اليوم، بالحديث عن تطورات تصدير العقار، ومعارض أهلا رمضان، التي وصلت إلى 120 معرضا بالمحافظات، لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بأسعار مخفضة.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: العام الماضي كان هناك تفاوت في الأسعار .. فيه سلع السنة اللي فاتت كانت بتزيد في اليوم مرتين وتلاتة .. السنادي بعد توفير الدولار ومواد الخام والرقابة الشديدة تم ضبط كل الأسواق مع توافر كل السلع مع زيادة الإنتاجية".

تهجير الفلسطينيين



وتابع: الغرب بدأوا يتكلموا عن دولة أخرى لتهجير الفلسطينيين .. مخططات غربية خطيرة من أجل تهجير الفلسطينيين .. محدش يشارك في موضوع التهجير .. موضوع مصر والأردن مفهوش نقاش .. أمر التهجير مرفوض نهائيا .. ولا يمكن لسوريا أن تكون خارج الموقف العربي".

وأردف: من يشارك في الخطة الأمريكية الإسرائيلية يريد القضاء على القضية الفلسطينية .. المخطط الجديد هو التهجير الطوعي لإنهاء القضية الفلسطينية".