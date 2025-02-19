«مبابي» يتقدم بثنائية لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

تقدم فريق ريال مدريد بثنائية نظيفة على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

وجاءت ثنائية ريال مدردي عن طريق كيليان مبابي في الدقيقيتين 4، 33.

تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وميندي.

خط الوسط: تشواميني، سيبايوس وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: خوسانوف، روبن دياز، جون ستونز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط الدفاعي: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس.

خط الوسط الهجومي: جوندوجان، فيل فودين، سافينيو.

خط الهجوم: مرموش.