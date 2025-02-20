«أهلاً رمضان».. معارض بتخفيضات كبيرة وأجواء رمضانية مبهجة على أنغام السمسمية في بورسعيد|شاهد

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، معرض "أهلاً رمضان" بالبازار الجديد في نطاق حي العرب، برعاية "داون تاون العرب".

جاء ذلك بحضور إسلام فليه، الرئيس التنفيذي لمجموعة آل فليه للاستثمار، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الجهاز التنفيذي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، الذي يضم أكثر من 80 عارضًا يقدمون تخفيضات تصل إلى أكثر من 30% على مختلف السلع الغذائية والأساسية، بالإضافة إلى عروض استثنائية تشمل الطماطم والبطاطس بسعر جنيه واحد للكيلو، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أن تنظيم معرض بهذا الحجم يعكس التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو دعم المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشهد المعرض أجواءً احتفالية متميزة، حيث عزفت فرقة السمسمية مقطوعات تراثية زادت من حماس الحضور، كما انتشرت العرائس الرمضانية المحببة مثل "بوجي وطمطم"، و"بكار"، و"فنانيس"، مما أضفى أجواءً من البهجة والفرحة بين الزوار. كما تم توزيع 500 زجاجة زيت مجانًا على الزوار بمناسبة الافتتاح، في إطار المبادرات المجتمعية الداعمة للأسر المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف إسلام فليه، الرئيس التنفيذي لمجموعة آل فليه للاستثمار، أن رعاية المعرض تأتي في إطار التزام المجموعة بدعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.