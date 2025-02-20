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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع سفيرة مقدونيا سبل دعم الصناعة والتعاون المشترك

غرفة الصناعات الهندسية
غرفة الصناعات الهندسية
ولاء عبد الكريم

قامت سفارة مقدونيا الشمالية ممثلة في السفيرة إلما التور وك سفيرة مقدونيا بالقاهرة بمنح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية لقب سفير نوايا حسنة لعام ٢٠٢٥ و كذلك المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة و احد رواد صناعة الأجهزة المنزلية في مصر لقب سفير النوايا الحسنة.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مقدونيا الشمالية ومصر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين و في إطار الاحتفال بمرور ٣٤ عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن جانبه وجه محمد المهندس التحية لسفارة مقدونيا الشمالية على منحه لقب سفير النوايا الحسنة وكذلك منح المهندس حسن مبروك، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر ومقدونيا ووجود فرص كبيرة للتعاون الصناعي وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية خاصة الأجهزة المنزلية.

وأضاف المهندس، أنه بحث مع سفيرة مقدونيا الشمالية أوجه التعاون المشترك ومدى إمكانية أن تكون دولة مقدونيا الشمالية مركز للمنتجات المصرية لتنفذ من خلالها إلى الدول المجاورة لها أيضا.

وأكد محمد المهندس انه تم الاتفاق على قيام  سفيرة  مقدونيا بالقاهرة  بزيارة عدد من مصانع الأجهزة المنزلية و التعرف على مدى إنتاجيتها تمهيدا لدعوة عدد من المستثمرين من مقدونيا لزيارة مصر وبحث أوجه التعاون المشترك و فتح أسواق تصديرية لهذه المنتجات خارجيا.

الصناعات الهندسية الأجهزة المنزلية قطاع الصناعات سفارة مقدونيا الشمالية صناعة الأجهزة

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