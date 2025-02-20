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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20-2-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الخميس، استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت مختلف الأعيرة تغيرات طفيفة وفقًا لحركة الأسواق العالمية.

وسجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم كما يلي:

عيار 24: 230.50 ريالًا للجرام

عيار 22: 211.00 ريالًا للجرام

عيار 21: 201.50 ريالًا للجرام

عيار 18: 172.00 ريالًا للجرام


يأتي ذلك وسط حالة من الترقب في أسواق الذهب، حيث تتأثر الأسعار بحركة العرض والطلب محليًا، وكذلك بالتغيرات العالمية في سعر الأوقية. 

ويؤكد الخبراء أن السوق تشهد حالة من الهدوء النسبي مع استقرار أسعار الصرف وعوامل الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات كبيرة في أسعار المعدن النفيس. 

وينصح التجار والمحللون المواطنين الراغبين في الاستثمار في الذهب بمتابعة تطورات السوق بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشراء أو البيع.

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