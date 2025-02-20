جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة في أولى مباريات دوري الجامعات المصرية بحلوان

أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق،انه تحت رعاية الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، وعميد كلية الطب البشري، وفي ضوء دعم الجامعة وتحفيز أبنائها الطلاب للتفوق بالمجال الرياضي، حققت الجامعة إنجازًا رياضيًّا مميزًا بدوري القطاعات الذي ينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والمنعقد بملاعب جامعة حلوان خلال الفتره من ١٨-٢٠ فبراير ٢٠٢٥ ؛ إذ تمكنت الجامعة من الفوز على جامعة مدينه السادات في اليوم الأول، وفازت على الجامعة الألمانية في اليوم الثاني، وسط منافسة قوية بمشاركة (٤) جامعات.

هنأ الدكتور خالد الدرندلي، فريق الجامعة بعد تحقيقه الفوز الأول في دوري الجامعات المصرية، مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمه الفريق، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الجهد الكبير الذي يبذله الطلاب، والجهاز الفني والإداري، ودعم الجامعة المستمر للأنشطة الرياضية.

وفي سياق متصل، أكَّد الدكتور هلال عفيفي أن هذه النتائج تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الجامعة في رعاية المواهب الرياضية، مشيرًا إلى استمرار تقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحقيق مزيد من البطولات.