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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي يتسلح استعدادا للمصري قبل المواجهة المرتقبة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
حسام الحارتي

يتسلح فريق الإسماعيلي بقيادة عماد سليمان قبل مواجهة فريق المصري البورسعيدي المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

وستكون مباراة المصري والإسماعيلي القادمة رقم 107 في تاريخ المواجهات التي تجمع بينهما في ديربي القناة.

وفاز الإسماعيلي في 48 لقاء بينما فاز المصري في 21 مباراة وحسم التعادل 37 مواجهة.

ويسعى عماد سليمان، المدير الفني للإسماعيلي، إلى فرض المزيد من التركيز على اللاعبين لتخطي سلسة النتائج السيئة  التي يعيشها الفريق بعد 5 هزائم متتالية في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري المصري .

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد  12 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 23 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري “دوري نايل”.

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