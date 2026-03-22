الأنبا إيلاريون يهنئ قيادات البحر الأحمر بعيد الفطر المبارك

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر ، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، بمقر النادي الاجتماعي بالغردقة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق الأستاذ الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، ونواب البرلمان عن المحافظة، ورئيس جامعة الغردقة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مديرية الأوقاف لتهنئة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمهيمن السيد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمنطقة الأزهرية وقدموا التهنئة لفضيلة الشيخ سعد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.