الصحة: مبادرة رعاية كبار السن تخدم 2.1 مليون مواطن تجاوزوا 65 عامًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن -إحدى مبادرات «100 مليون صحة» التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية- نجحت في تقديم خدماتها الطبية المتكاملة لـ2 مليون و145 ألف مواطن من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، وذلك منذ انطلاقها في أكتوبر 2022 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تسعى إلى رفع جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية الأكثر شيوعًا، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوي، والأنيميا، وسوء التغذية، إلى جانب إجراء فحص إكلينيكي يشمل رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، كما تتضمن المبادرة الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المرتبطة بالتقدم في العمر باستخدام استبيانات نفسية ومعرفية معتمدة علميًا.

متابعة مستمرة

وأكد المتحدث الرسمي، أن المبادرة لا تقتصر على الكشف فحسب، بل توفر متابعة مستمرة من خلال منح كل مستفيد كارت متابعة دورية يتيح تقييم الحالة الصحية بشكل منتظم، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار جهودها في توسيع نطاق هذه المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من كبار السن، حرصًا على تمكينهم من عيش حياة صحية أفضل وأكثر كرامة في مرحلة متقدمة من العمر.