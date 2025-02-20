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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات 4×4 موديل 2025 بالسوق المصري .. اعرف الأسعار والمواصفات

سيارات 4×4 موديل 2025 بالسوق المصري
سيارات 4×4 موديل 2025 بالسوق المصري
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من الإصدارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها تكنولوجيات حديثة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، سكودا كودياك، وهيونداي سانتافى، وتويوتا فورتشنر، وفولفو XC90  .

- فولفو XC90 موديل 2025

فولفو XC90 موديل 2025

تستمد سيارة فولفو XC90 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 لتر، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وبها قوة 250 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة فولفو XC90 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 290 ألف جنيه .

- تويوتا فورتشنر موديل 2025

تويوتا فورتشنر موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 يصل إلي 80 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 4000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 376 نيوتن/متر، وبها قوة 234 حصان .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 900 ألف جنيه .

- هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

سعة بطارية سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 تصل إلي 60 كيلووات/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 235 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطه مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 67 لتر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 900 ألف جنيه .

- سكودا كودياك موديل 2025

 سكودا كودياك موديل 2025

عزم دوران سيارة سكودا كودياك موديل 2025 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة،

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و300 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

تويوتا فورتشنر سكودا كودياك هيونداي سانتافى سوق السيارات المصري فولفو XC90 موديل 2025 سكودا كودياك موديل 2025 هيونداي سانتافى موديل 2025

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